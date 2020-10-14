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Матыцин уверен, что решение CAS в пользу РУСАДА выгодно всему мировому спорту

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Глава Минспорта РФ Олег Матыцин в интервью МИЦ «Известия» поделился своими ожиданиями от заседания Спортивного арбитражного суда в ноябре по иску ВАДА против РУСАДА.

— Я надеюсь, что сработают юридические механизмы в части правовой защиты наших интересов, — сказал он. — Хотя всегда руководствуюсь тем, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Какое бы решение ни было принято, каким бы жестким оно ни было, Россия — мощная, самостоятельная спортивная держава. Мы в любом случае на сто процентов будем проводить международные соревнования, наша система готова к этим вызовам.

По мнению Матыцина, Россия играет важную роль в мировом спортивном сообществе как надежный партнер в проведении крупных международных стартов.

— Контракты, которые были подписаны с международными федерациями до решения суда, остаются в силе. Это чемпионат мира по волейболу в 2022 году, чемпионат мира по хоккею — в 2023 году, крупное мероприятие SportAccord, которое, я надеюсь, пройдет в 2021 году, Всемирная Универсиада в 2023 году в Екатеринбурге... То есть речь идет об интересах не только России, а всего мирового сообщества, где наша страна играет огромную роль как надежный партнер, который всегда выполняет свои обязательства. Кто может быть заинтересован в том, чтобы разрушить эту систему? Поэтому мы надеемся на справедливое решение, которое позволит, в том числе, исключить коллективную ответственность в отношении наших спортсменов. Даже если какие-то ошибки были допущены, за них должны отвечать конкретные люди, а не страна в целом.

Напомним, слушания по делу ВАДА и РУСАДА были перенесены на ноябрь из-за пандемии коронавируса. Точная дата заседания пока неизвестна.

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