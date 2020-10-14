Глава Минспорта выступил за персональные контракты в фигурном катании

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин в интервью МИЦ «Известия» прокомментировал возможность введения контрактов в фигурном катании. По его мнению, такие обязательства между спортсменом и тренером помогут культуре взаимоотношений.

«Мы не можем вмешиваться в отношения тренера и спортсмена. Мы с уважением относимся к роли федерации, которая должна заботиться о развитии вида спорта и регулировать отношения между участниками процесса. Возможно, через контракты, — сказал Олег Матыцин в интервью МИЦ «Известия». — Важно, чтобы этот контракт отражал реалии сегодняшнего дня и был частью системы. Если культуру взаимоотношений можно воспитывать через контрактные обязательства, то возможно, это выход.»

Также Матыцин отметил, что личные конфликты в мире спорта не должны быть предметом излишне активного публичного обсуждения.

«Конечно, людям свойственно интересоваться жизнью звезд, великих тренеров, но важен вопрос уважения ученика к тренеру и наставника к своему ученику, а также деятельности всей системы, в которой они находятся, — подчеркнул он. — Если нужны юридические механизмы воспитания, то их надо применять. Я категорически против того, чтобы конфликтные истории были долгое время на страницах газет, в эфире и в социальных сетях».

Напомним, летом, в период межсезонья, в фигурном катании от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко перешли фигуристки Александра Трусова и Алена Косторная.

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