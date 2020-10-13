В Москве за сутки скончались 52 пациента с коронавирусом

В Москве за минувший день умерли 52 пациента с коронавирусом, общее число умерших с начала пандемии достигло 5739, сообщили 13 октября в оперативном штабе.

Отмечается, что у всех скончавшихся была подтверждена пневмония и получены положительные тесты на COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 13 868 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего — в Москве (4618).

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 1 326 178 случаев заражения, умерли более 22,9 тыс. человек, выздоровели 1 031 785.

13 октября стало известно, что ученые нашли фактор, повышающий риск госпитализации при коронавирусе. Оказалось, что синдром обструктивного апноэ сна (СОАС), для которого характерны храп и ночные остановки дыхания, в пять раз увеличивает риск попасть в больницу.

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