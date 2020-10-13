АПЛ «Орел» выполнила стрельбу ракетой «Гранит» по цели в Баренцевом море

В рамках подготовки атомная подлодка «Орел» выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» по надводной цели в Баренцевом море. Об этом во вторник, 13 октября, сообщила пресс-служба Северного флота.

Стрельбу провели из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль условного противника. Цель находилась на дистанции более 120 км от точки запуска. Район проведения стрельб был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации.

После успешного проведения ракетной стрельбы пораженная мишень была осмотрена экипажем противолодочного самолета Ил-38 отдельного смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота. По оценке командования, экипаж «Орла» успешно справился с поставленной задачей, продемонстрировав высокий профессионализм и военно-морскую выучку.

7 октября Минобороны России опубликовало видео с места успешного испытания ракеты «Циркон». Пуски прошли днем ранее из акватории Белого моря, их провел головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» по морской цели в Баренцевом море.