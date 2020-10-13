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В Самаре 97% жилых домов обеспечены отоплением

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Подача отопления обеспечена почти в 10 тыс. жилых домов в Самаре. Тепло появилось в 97% зданий.

По последним данным, в Красноглинском, Куйбышевском и Ленинском районах отопление есть во всех жилых домах. Кроме того, во всем городе теплоснабжением обеспечены все объекты социальной сферы. Об этом сообщает НИА «Самара».

Тепло подается в 98,6% зданий культуры и 92,2% зданий высших учебных заведений.

Отопительный сезон в городе начался раньше обычного срока — 5 октября.

Ранее сообщалось, что в Калининграде объявили о досрочном старте отопительного сезона. Первыми тепло получили детские сады и школы.

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