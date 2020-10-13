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В Германии впервые за 10 лет сократилось население

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Численность населения Германии впервые снизилась со второй половины 2010 года. Об этом во вторник, 13 октября, сообщило на своем сайте немецкое федеральное статистическое агентство.

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За первую половину 2020 года число проживающих в Германии сократилось на 40 тыс. человек. На данный момент в стране насчитывается 83,1 млн жителей.

«Население Германии неуклонно растет с 2011 года. Самый сильный рост— 717 000 человек или 0,9% — наблюдался во второй половине 2015 года за счет иммиграции», — отметили в ведомстве.

По мнению специалистов, изменения в показателях миграции и численности населения совпадают с ограничениями, вызванными пандемией короны.

В 2016 году население ФРГ увеличилось на 600 тыс. человек по сравнению с 2915 годом и достигло уровня 82,8 млн человек. Это объяснили притоком мигрантов.

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