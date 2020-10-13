В Германии впервые за 10 лет сократилось население

Численность населения Германии впервые снизилась со второй половины 2010 года. Об этом во вторник, 13 октября, сообщило на своем сайте немецкое федеральное статистическое агентство.

За первую половину 2020 года число проживающих в Германии сократилось на 40 тыс. человек. На данный момент в стране насчитывается 83,1 млн жителей.

«Население Германии неуклонно растет с 2011 года. Самый сильный рост— 717 000 человек или 0,9% — наблюдался во второй половине 2015 года за счет иммиграции», — отметили в ведомстве.

По мнению специалистов, изменения в показателях миграции и численности населения совпадают с ограничениями, вызванными пандемией короны.

В 2016 году население ФРГ увеличилось на 600 тыс. человек по сравнению с 2915 годом и достигло уровня 82,8 млн человек. Это объяснили притоком мигрантов.