Полицейского задержали по подозрению в убийстве трансгендера под Новосибирском

В Новосибирской области задержан 20-летний сотрудник ППС по подозрению в убийстве местного жителя. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по региону.

«13 октября 2020 года в 00 часов при осмотре участка местности, расположенного в 700 м от с. Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области, обнаружено тело 24-летнего жителя Дзержинского района Новосибирска с признаками насильственной смерти в виде следов удушения в области шеи», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

По данным местного новостного портала «Новосибирск онлайн», жертвой преступления стала девушка-трансгендер Виктория Басаковская.

По версии следствия, убийство произошло 5 октября в доме подозреваемого в Бурмистрово. В ходе ссоры молодой человек задушил свою знакомую, после чего вывез тело за территорию поселка и спрятал его. Свою вину в совершении преступления подозреваемый признал, отметили в СК. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Также будет подано ходатайство об его аресте.

В свою очередь, портал уточняет, что 24-летняя девушка-трансгендер состояла с подозреваемым в романтических отношениях и причиной расправы стала ревность. Сообщается, что об исчезновении Басаковской сотрудник ППС заявил в день убийства, а в расправе он признался не сам, а его разоблачили коллеги. Как рассказала порталу подруга убитой, еще во время отношений полицейский избивал свою пассию до бессознательного состояния.