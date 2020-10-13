Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Норвегия обвинила Россию в кибератаке на парламент страны
Мир
Лавров допустил возможность прекращения диалога между Россией и ЕС
Мир
Греция продлила разрешение на въезд россиян
Мир
Порошенко заявил об излечении от COVID-19
Общество
В СК рассказали о депрессии у подозреваемого в убийстве под Нижним Новгородом

Полицейского задержали по подозрению в убийстве трансгендера под Новосибирском

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Новосибирской области задержан 20-летний сотрудник ППС по подозрению в убийстве местного жителя. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по региону.

Сезон охоты: почему осенью растет количество преступлений
Душевные болезни становятся причиной кровавых драм

«13 октября 2020 года в 00 часов при осмотре участка местности, расположенного в 700 м от с. Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области, обнаружено тело 24-летнего жителя Дзержинского района Новосибирска с признаками насильственной смерти в виде следов удушения в области шеи», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

По данным местного новостного портала «Новосибирск онлайн», жертвой преступления стала девушка-трансгендер Виктория Басаковская.

По версии следствия, убийство произошло 5 октября в доме подозреваемого в Бурмистрово. В ходе ссоры молодой человек задушил свою знакомую, после чего вывез тело за территорию поселка и спрятал его. Свою вину в совершении преступления подозреваемый признал, отметили в СК. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Также будет подано ходатайство об его аресте.

В свою очередь, портал уточняет, что 24-летняя девушка-трансгендер состояла с подозреваемым в романтических отношениях и причиной расправы стала ревность. Сообщается, что об исчезновении Басаковской сотрудник ППС заявил в день убийства, а в расправе он признался не сам, а его разоблачили коллеги. Как рассказала порталу подруга убитой, еще во время отношений полицейский избивал свою пассию до бессознательного состояния.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020