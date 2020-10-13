Адвокат Мамаева подаст кассационную жалобу на решение Мосгорсуда

Кассационная жалоба на вердикт Мосгорсуда по делу братьев Александра и Кирилла Кокориных, футболиста Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого будет подана на следующей неделе. Об этом во вторник, 13 октября, сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

«Собираемся подавать дополнительную кассационную жалобу, в ближайшее время это сделаем. Возможно, уже на следующей неделе. Все уже готово и согласовано с адвокатами остальных фигурантов дела», — сказал Бушманов газете «Спорт-Экспресс».

Адвокат также отметил, что жалоба будет рассмотрена не ранее декабря.

В августе этого года Мосгорсуд отменил приговор братьям Александру и Кириллу Кокориным, футболисту Павлу Мамаеву и их другу Александру Протасовицкому и постановил вынести новый. Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были оправданы по 213-й статье о хулиганстве. А приговор Александра Кокорина был оставлен без изменений.

Кроме того, суд постановил удержать 10% с заработной платы братьям Кокориным, а также Мамаеву и Протасовицкому. У них есть возможность реабилитации.

В октябре 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий у гостиницы «Пекин» в Москве напали на мужчину, избили его и повредили его машину.

Затем компания переместилась в кафе на Большой Никитской, где избила еще двоих мужчин.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», которое позже переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Пресненский суд Москвы 8 мая 2019 года приговорил Мамаева и Протасовицкого к 1 году 5 месяцам лишения свободы, братьев Кокориных — к 1 году 6 месяцам заключения.

Мосгорсуд 13 июля изменил приговор всем фигурантам дела: Мамаев и Кокорины вышли на свободу в сентябре, Протасовицкий — в ноябре.