В отрасли оценили влияние COVID-19 на осенний турпоток в России

Вводимые в российских регионах ограничения из-за коронавируса не отразились на туристическом потоке, рассказала «Известиям» руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова во вторник, 13 октября

Число бронирований по России во второй половине октября снизилось по отношению к первой половине сентября, рассказала представитель отрасли. Однако основная причина снижения спроса — это окончание высокого туристического сезона.

В октябре интерес к поездкам снижается традиционно. Сезон отпусков заканчивается, а на российских курортах становится прохладнее, пояснила Шелехова.

Средняя стоимость авиабилетов, приобретенных в первой половине октября, составила, как и во второй половине сентября, порядка 4,7 тыс. рублей за перелет в одну сторону.

По данным сервиса, железнодорожные билеты, оформленные с 1 по 13 октября, подешевели на 8%, до 2,1 тыс. рублей, по сравнению с теми, которые приобретались со второй половины сентября.

Изменений в списке популярных туристических направлений практически нет.

Наиболее часто в первой половине октября планировали полеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь, Махачкалу, Минеральные Воды, Екатеринбург, Уфу и Ростов-на-Дону, подчеркнула руководитель пресс-службы OneTwoTrip. В конце сентября в топе направлений также была Казань.

На поезда в первой половине октября туристы чаще всего приобретали билеты в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Сочи, Тюмень, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Адлер и Хабаровск. В конце сентября железнодорожный список направлений замыкал Ярославль.

Ранее 13 октября в «Ассоциации туроператоров России» сообщили, что на вечер 12 октября власти более 30 регионов страны приняли решения вернуться к отдельным ограничительным мерам.

Речь идет, как об обязательных мерах, так и о рекомендациях или решении ужесточить контроль над существующими ограничениями.

13 октября сообщалось, что в России за минувшие сутки зафиксировали рекорд по числу смертей от COVID-19 — 244 летальных исхода.

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