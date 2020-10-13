Инвесторы в Башкирии получат до 30 млн рублей на придорожную инфраструктуру

В Башкирии инвесторам компенсируют до 50% затрат на создание транспортной и инженерной инфраструктуры для придорожного сервиса. Размер субсидии может составить до 30 млн рублей, сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.

«Придорожный сервис для нас — одно из важнейших направлений. Типовые решения и единый стиль подчеркнут национальный колорит для узнаваемости региона, а также позволят инвесторам не прибегать к разработке собственных архитектурных и стилистических решений», — цитирует Назарова ИА «Башинформ».

Для того чтобы получить субсидию, инвестор должен вложить не менее 50 млн рублей в проект, для районов северо-востока Башкирии и Зауралья — не менее 10 млн рублей. Максимальный размер компенсации может достигать 30 млн рублей.

Заместитель премьер-министра правительства — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов отметил, что перед властями стоит задача создать в регионе до 1 тыс. новых объектов придорожного сервиса и до 1 тыс. под реновацию. Объем потенциальных инвестиций составляет около 5 млрд рублей.

Муратов также добавил, что в генплане уже утверждены 135 земельных участков под объекты придорожного сервиса. Они могут предоставляться без торгов при условии, что на предприятии будут созданы от 25 рабочих мест.

В августе сообщалось, что правительство Башкирии хочет предложить владельцам придорожных кафе оформить свои заведения в едином стиле. Кроме того, предусмотрено создание новых объектов придорожного сервиса и модернизация существующих.