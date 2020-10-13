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Подозреваемый в расстреле людей под Нижним Новгородом мог взять ружье у отца

Дело возбуждено после стрельбы калининградца из-за замечания о шуме

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Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы, которую устроил житель Калининграда после того, как ему сделали замечание о шуме. Подозреваемый задержан.

Как рассказали ИА FlashNord в региональном управлении МВД, житель дома на улице Колхозной утром собирался на работу. В этот момент он услышал громкую ссору на улице.

Мужчина попросил участников конфликта быть тише, но в ответ на замечание один из них выхватил травматический пистолет и пару раз выстрелил в воздух. Затем он начал угрожать недовольному шумом соседу.

По факту случившегося возбуждено дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». По ней предусмотрено наказание — до двух лет лишения свободы.

В марте сообщалось о возбуждении в Калининграде уголовного дела по факту конфликта двух водителей, который закончился стрельбой. Потерпевший получил ранения бедра и ягодицы.

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