Дело возбуждено после стрельбы калининградца из-за замечания о шуме

Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы, которую устроил житель Калининграда после того, как ему сделали замечание о шуме. Подозреваемый задержан.

Как рассказали ИА FlashNord в региональном управлении МВД, житель дома на улице Колхозной утром собирался на работу. В этот момент он услышал громкую ссору на улице.

Мужчина попросил участников конфликта быть тише, но в ответ на замечание один из них выхватил травматический пистолет и пару раз выстрелил в воздух. Затем он начал угрожать недовольному шумом соседу.

По факту случившегося возбуждено дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». По ней предусмотрено наказание — до двух лет лишения свободы.

В марте сообщалось о возбуждении в Калининграде уголовного дела по факту конфликта двух водителей, который закончился стрельбой. Потерпевший получил ранения бедра и ягодицы.