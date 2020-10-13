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В России начали перевыпуск паспортов болельщика на Евро-2020

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В России стартовал перевыпуск паспортов болельщика на футбольный чемпионат Европы – 2020. Об этом на своем сайте во вторник, 13 октября, сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

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Первенство перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Ранее оформленные и выданные паспорта болельщика недействительны для посещения матчей чемпионата, а также въезда и выезда из Российской Федерации в 2021 году.

«Держатели действительного билета на Евро-2020 или владельцы номера заказа могут подтвердить данные для последующего перевыпуска паспорта болельщика или заказать выдачу паспорта в первый раз», — говорится в сообщении ведомства. Заявку на выдачу паспорта в случае изменения планов по посещению матчей можно удалить в личном кабинете.

Чемпионат Европы, сохранивший название «Евро-2020», пройдет в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге. Матчи состоятся в период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Также игры пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Все ранее купленные болельщиками билеты действительны на новые даты.

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