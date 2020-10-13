Древние артефакты нашли при строительстве моста в Красноярском крае

Рядом с Лесосибирском (Красноярский край) специалисты обнаружили древние артефакты на месте строительства моста. Возраст предметов может достигать 5 тыс. лет.

По данным краевого отделения Русского географического общества, при раскопках райдены наконечники стрел, фрагменты предметов была, осколки керамики и кости. Некоторые артефакты относятся к эпохе неолита, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

Ученые отмечают, что данные археологические находки являются важными, но не редкими для Красноярского края. За 140-летнюю историю исследований в регионе выявлено множество артефактов и несколько палеолитических стоянок. К примеру, стоянка «Афонтово-5» в Красноярске датируется 32 тыс. до н.э.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области была обнаружена древняя братская могила, возраст которой составляет около 5 тыс. лет. В двухъярусном захоронении обнаружены обезглавленные тела пяти человек, перед погребением их уложили валетом. Данный ритуал характерен для Одиновской культуры пастухов и скотоводов.