Под Новосибирском нашли древнюю братскую могилу с обезглавленными скелетами

В Новосибирской области нашли древнюю братскую могилу, возраст которой, по подсчетам ученых, составляет около 5 тыс. лет, сообщает The Siberian Times со ссылкой на заведующего отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН Вячеслава Молодина.

В двухъярусной могиле были захоронены обезглавленные тела пяти человек, перед погребением их уложили валетом. Как отметил Молодин, данный ритуал характерен для Одиновской культуры пастухов и скотоводов.

«Культ головы или черепа, который был явно у этого населения. Изучено большое количество одиновских захоронений, около 300. У них иногда встречается погребение без голов», — рассказал ученый.

Отмечается, что семейная пара, обнаруженная в могиле, была погребена в коконе из бересты, который предварительно подожгли. На плече женщины была глиняная статуэтка в маске медведя, сделанная из позвонков лошади.

В середине статуэтки было сделано углубление, в котором находились бронзовая пластина и органическое вещество, происхождение которого ученым предстоит определить с помощью химического анализа.

По словам специалистов, то, что в могиле находилась найденная статуэтка, говорит о том, что погребенная женщина была необычного происхождения.

1 октября сообщалось, что в Новгороде ученые Института археологии РАН во время раскопок обнаружили берестяную грамоту XIV века.

В грамоте говорится о передвижении и потенциале некоего военного отряда, который, возможно, должен был собирать дань на северо-западных территориях Руси.