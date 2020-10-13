«Вода Крыма» возьмет кредит на сумму 300 млн рублей

Совет министров Республики Крым разрешил госпредприятию «Вода Крыма» взять кредит в 300 млн рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте совмина.

Согласно документу, предприятию разрешено взять в банке кредит на сумму 300 млн рублей на два года под 7,83% годовых. Деньги пойдут на оплату счетов за электричество, выплату зарплат сотрудникам, налоги и обязательные отчисления в бюджет, а также на оплату товаров, услуг, работ и пополнение оборотных средств предприятия, пишет ИА «Крыминформ».

В конце сентября сообщалось, что в Крыму построят первый в стране опреснитель морской воды. Он должен решить проблему с водоснабжением полуострова.

Главные реки полуострова пересохли или сильно обмелели из-за продолжительной засухи. Приток воды в основные водохранилища Крыма в сентябре или отсутствовал, или был незначительным.