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Чемпион СССР и России по футболу Кульков похоронен на Троекуровском кладбище

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Похороны бывшего защитника московского футбольного клуба «Спартак», а также сборных СССР и России Василия Кулькова прошли на Троекуровском кладбище. Об этом во вторник, 13 октября, пишет «РИА Новости».

Футболиста похоронили рядом с могилой еще одного бывшего члена команды красно-белых, Федора Черенкова.

Спортсмен ушел из жизни в 55 лет после продолжительной болезни. О его кончине стало известно 10 октября.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», Кульков переболел коронавирусом. В субботу ему должны были сделать плановую операцию, связанную с онкологическим заболеванием. Бывший спортсмен скончался в реанимации, не дождавшись хирургического вмешательства.

Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. В составе красно-белых он становился чемпионом СССР и России, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов страны.

Кроме того защитник играл за клубы «Бенфика», «Порту», «Зенит» и «Крылья Советов». За сборную России провел 21 матч и забил пять голов.

С 2009 по 2012 год работал помощником тренера в дублирующем составе красно-белых, а в 2013 году привел молодежную команду клуба к чемпионству в качестве старшего тренера. В последние годы он трудился в Академии «Спартак» им. Ф.Ф. Черенкова.

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