Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
За сутки в России выявили рекордные 12 846 новых заболевших COVID-19
Общество
Умер чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Кульков
Мир
Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня
Мир
Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу
Спорт
У футболиста сборной России Фернандеса заподозрили коронавирус

Умер чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Кульков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший футболист московского «Спартака» Василий Кульков умер в субботу в возрасте 54 лет. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба 10 октября.

«Сегодня после тяжелой и продолжительной болезни скончался ветеран московского «Спартака» Василий Кульков», — говорится в сообщении.

Председатель совета директоров ФК «Спартак-Москва» Леонид Федун выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он отметил, что Кульков «навсегда останется в памяти красно-белых болельщиков самоотверженным бойцом и светлым, добрым человеком».

Как отмечает «Спорт-Экспресс», Кульков переболел коронавирусом. Сегодня ему должны были сделать плановую операцию по онкологии. Бывший спортсмен скончался в реанимации.

Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. В составе красно-белых он становился чемпионом СССР и России, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов страны.

Кроме того защитник играл за клубы «Бенфика», «Порту», «Зенит» и «Крылья Советов». За сборную России провел 21 матч и забил пять голов.

С 2009 по 2012 годы работал помощником тренера в дублирующем составе красно-белых, а в 2013 году привел молодежную команду клуба к чемпионству в качестве старшего тренера. В последние годы он трудился в Академии «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020