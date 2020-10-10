Умер чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Кульков

Бывший футболист московского «Спартака» Василий Кульков умер в субботу в возрасте 54 лет. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба 10 октября.

«Сегодня после тяжелой и продолжительной болезни скончался ветеран московского «Спартака» Василий Кульков», — говорится в сообщении.

Председатель совета директоров ФК «Спартак-Москва» Леонид Федун выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он отметил, что Кульков «навсегда останется в памяти красно-белых болельщиков самоотверженным бойцом и светлым, добрым человеком».

Как отмечает «Спорт-Экспресс», Кульков переболел коронавирусом. Сегодня ему должны были сделать плановую операцию по онкологии. Бывший спортсмен скончался в реанимации.

Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. В составе красно-белых он становился чемпионом СССР и России, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов страны.

Кроме того защитник играл за клубы «Бенфика», «Порту», «Зенит» и «Крылья Советов». За сборную России провел 21 матч и забил пять голов.

С 2009 по 2012 годы работал помощником тренера в дублирующем составе красно-белых, а в 2013 году привел молодежную команду клуба к чемпионству в качестве старшего тренера. В последние годы он трудился в Академии «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова.