Минздрав внедрил в РФ единые алгоритмы лечения COVID-19

В России разработаны и действуют единые алгоритмы диагностики и лечения пациентов с COVID-19. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

«Таким образом, разработаны единые алгоритмы диагностики и схемы лечения пациентов с коронавирусом в зависимости от состояния. Они доведены до всех медучреждений и доступны врачам. В то же время нельзя забывать, что каждый человек уникален, поэтому лечение в каждом конкретном случае назначает врач, обладающий всей полнотой информации о пациенте, в том числе о его сопутствующих заболеваниях», — говорится на официальной странице Минздрава в Facebook.

Уточняется, что медицинским организациям рекомендуется назначать пациентам с новой коронавирусной инфекцией лечение в соответствии с временными методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции».

Эти рекомендации публикуются на официальном сайте Минздрава и доводятся до руководителей органов исполнительной власти.

В частности, документ содержит информацию о методах диагностики и критериях определения степени тяжести течения заболевания, а также схемы лечения в зависимости от степени.

При легкой степени рекомендованы три схемы лечения на основе противовирусных препаратов, при среднетяжелом течении заболевания схемы лечения четыре, при тяжелом — семь.

Также Минздравом созданы Федеральные дистанционные консультативные центры анестезиологии-реаниматологии для разных групп населения, позволяющие регионам оперативно получать телемедицинские консультации по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 13 октября в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 1 326 178, в том числе 13 868 за последние сутки. Полностью вылечился 1 031 785 человек, зафиксировано 22 966 случаев летального исхода.

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