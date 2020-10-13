Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Госдума в первом чтении одобрила проект о новом порядке формирования правительства
Общество
Минздрав внедрил в РФ единые алгоритмы лечения COVID-19
Экономика
В ЦБ допустили создание цифрового рубля как новой формы денег
Мир
Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко
Политика
Путин поручил доработать программу по госнацполитике

Прокуратура начала проверку после гибели двух детей на реке в Приангарье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иркутской области прокуратура начала проверку по факту гибели двух мальчиков, вышедших на лед реки Нижняя Тунгуска. Дети гуляли вблизи водоема без присмотра взрослых.

Проверку проводит прокуратура Катангского района. По данным правоохранительных органов, мальчики 2015 и 2016 годов рождения вышли на ледяной покров, который образовался вдоль берега реки, и провалились в воду. Оба ребенка проживали со своими родителями, семьи на профилактическом учете не состояли. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Прокуратурой организовано проведение проверки исполнения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних. Также проверку проводит Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что тела детей обнаружили в реке местные жители.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020