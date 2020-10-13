Прокуратура начала проверку после гибели двух детей на реке в Приангарье

В Иркутской области прокуратура начала проверку по факту гибели двух мальчиков, вышедших на лед реки Нижняя Тунгуска. Дети гуляли вблизи водоема без присмотра взрослых.

Проверку проводит прокуратура Катангского района. По данным правоохранительных органов, мальчики 2015 и 2016 годов рождения вышли на ледяной покров, который образовался вдоль берега реки, и провалились в воду. Оба ребенка проживали со своими родителями, семьи на профилактическом учете не состояли. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Прокуратурой организовано проведение проверки исполнения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних. Также проверку проводит Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что тела детей обнаружили в реке местные жители.