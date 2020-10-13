Двое детей провалились под лед в Иркутской области и погибли

Два мальчика 2015 и 2016 годов рождения погибли, провалившись под лед на реке Нижняя Тунгуска в Катангском районе Иркутской области. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Отмечается, что инцидент произошел в эвенкийском поселке Хамакар. Дети играли на берегу, после чего решили выйти на забереги и провалились в воду. Выбраться им в итоге не удалось. Позже местные жители обнаружили их тела в реке.

«Причиной происшествия стало нахождение несовершеннолетних на водном объекте без присмотра взрослых. В настоящее время следователями СК устанавливаются все обстоятельства, предшествующие трагедии», — рассказал старший государственный инспектор Ербогаченского участка Сергей Брянский.

12 октября трое детей пострадали во время пожара в жилом доме в селе Тунгусово Томской области. Они получили отравление продуктами горения и были госпитализированы.