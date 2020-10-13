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Баскетболист Мозгов спрогнозировал продолжительность успеха Леброна Джеймса

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Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс еще в ближайшие три года будет доминировать в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Такое мнение 13 октября в интервью «Спорт-Экспресс» выразил российский баскетболист Тимофей Мозгов.

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«Думаю, еще года три он точно будет доминировать в НБА. Все-таки такими людьми движет мотивация. Так что, пока у него будет мотивация, Джеймс продолжит играть на космическом уровне», — сказал он.

Мозгов отметил, что, несмотря на разговоры о старении Джеймса, он в свои 35 лет «уничтожает всех на паркете». Также он вспомнил трио из «Сан-Антонио» (Данкан — Парке — Джинобили) — о них также говорили, что они старые, однако клуб из Техаса после этого еще пять лет шел на лидирующих позициях в НБА.

Отвечая на вопрос, согласился бы он сняться в сериале про Джеймса, наподобие «Последнего танца» о Майкле Джордане, Мозгов сказал, что сделает это, если его попросят.

«Но думаю, что такой сериал про Леброна появится не раньше, чем через десять лет. Все-таки Джордан давно окончил карьеру, а «Последний танец» вышел только в 2020-м», — отметил Мозгов.

Ранее, 11 октября, Джеймс в составе «Лейкерс» стал чемпионом НБА, победив в шестом матче финала «Майами» (106:93). 35-летний Джеймс сделал в шестой игре 28-й трипл-дабл в плей-офф в карьере, по этому показателю он уступает только Мэджику Джонсону (30). Нападающий был признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф.

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