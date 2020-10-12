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Леброн Джеймс стал самым ценным игроком финала НБА

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Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс был признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает TSN.

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В воскресенье, 11 октября, «Лейкерс» стали чемпионами НБА, победив в шестом матче финала «Майами» (106:93).

35-летний Джеймс сделал в шестой игре 28-й трипл-дабл в плей-офф в карьере, по этому показателю он уступает только Мэджику Джонсону (30).

В июне журнал Forbes включил Джеймса в десятку самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года. По информации издания, доход баскетболиста составил $88,2 млн.

Джеймс был выбран «Кливлендом» на драфте НБА 2003 года под общим первым номером. В составе «Кавальерс» он провел семь сезонов, после чего перешел в «Майами», с которым дважды стал чемпионом НБА (2012, 2013) и признавался самым ценным игроком финальной серии и регулярного чемпионата. В 2014 году Джеймс вернулся в «Кливленд» и привел клуб к первому в истории чемпионству — в 2016 году «Кавальерс» в финале победили «Голден Стэйт». Летом 2018 года он подписал четырехлетний контракт с «Лейкерс».

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