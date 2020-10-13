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Тела двух человек обнаружили в утонувшей машине в Красноярском крае

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Рыбаки обнаружили затонувший в Енисее автомобиль в Красноярском крае. В салоне находились тела двух человек.

По данным следствия, автомобиль Subaru находился на глубине около 3 м в районе причала в селе Сизая Шушенского района. В машине нашли тела 73-летнего водителя и 40-летней пассажирки. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Установлено, что погибшая женщина числилась без вести пропавшей с начала октября. В ходе проверки на телах обнаружены признаки утопления.

По факту произошедшего проводится проверка.

9 октября сообщалось об опрокидывании двух лодок в Красноярском водохранилище. 10 октября поступила информация об обнаружении на берегу одного выжившего и тела одного погибшего. Сотрудников МЧС России привлекли к поискам четверых человек.

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