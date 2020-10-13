Русско-удмуртский бот-переводчик создал школьник из Ижевска

В Ижевске начали разрабатывать русско-удмуртский бот-переводчик для одной из соцсетей. Автор проекта — учащийся восьмого класса национальной гимназии имени Кузебая Герда Никита Моромов.

Подросток создал бот, который принимает слово-сообщение на русском языке, а затем сразу отправляет его перевод на удмуртском. Как пишет ИА «Сусанин», новая программа поможет школьникам быстрее выполнять домашние задания.

Бот пока знает 150 слов. Но команда проекта рассчитывает увеличить словарный запас программы и включить функцию перевода с удмуртского языка на русский целых фраз.

По словам руководителя медиацентра национальной гимназии, учителя истории и обществознания Артема Малинина, у бота есть несомненное преимущество перед русско-удмуртским словарем онлайн: он работает в соцсети, и на отдельный сайт переходить не нужно. Такая разработка будет особенно актуальна для тех, у кого безлимитный интернет подключен только на соцсети.

В конце сентября сообщалось, что в Сарапуле выпустили интерактивный 3D-словарь удмуртского языка для детей. Он включает в себя 80 карточек со словами по различным темам.