Интерактивный словарь удмуртского языка для детей выпустили в Сарапуле

В городе Сарапуле в Удмуртии представили интерактивный 3D-словарь удмуртского языка для детей. Он включает в себя 80 карточек со словами по различным темам. Они являются своего рода маркерами, которые распознают приложение дополненной реальности.

Как пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на Дом дружбы народов Удмуртии, программа бесплатная. Она разработана для смартфонов и планшетов с операционной системой Android. Если камеру гаджета навести на карточку, слово появится в виде анимированного изображения. Также каждое слово можно прослушать.

Идея создания такой программы возникла у сотрудников сарапульского ДК «Электрон» — Центра возрождения и развития национальных культур. Автор интерактивной игры — завотделом по этнокультурной деятельности Юлия Седова. Цель проекта — создание совершенно нового образовательного продукта для сохранения удмуртского языка.

Разработкой приложения занималась местная общественная организация поддержки молодежных национально-культурных объединений «Содружество». 3D-словарь создавала глава городского отделения Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш» Раиса Трофимова. Она подбирала лексику для карточек и озвучивала слова.

В конце июня сообщалось, что в 2021 году в Удмуртии появится специальный портал для изучения удмуртского языка и литературы.