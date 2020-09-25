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Интерактивный словарь удмуртского языка для детей выпустили в Сарапуле

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В городе Сарапуле в Удмуртии представили интерактивный 3D-словарь удмуртского языка для детей. Он включает в себя 80 карточек со словами по различным темам. Они являются своего рода маркерами, которые распознают приложение дополненной реальности.

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Как пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на Дом дружбы народов Удмуртии, программа бесплатная. Она разработана для смартфонов и планшетов с операционной системой Android. Если камеру гаджета навести на карточку, слово появится в виде анимированного изображения. Также каждое слово можно прослушать.

Идея создания такой программы возникла у сотрудников сарапульского ДК «Электрон» — Центра возрождения и развития национальных культур. Автор интерактивной игры — завотделом по этнокультурной деятельности Юлия Седова. Цель проекта — создание совершенно нового образовательного продукта для сохранения удмуртского языка.

Разработкой приложения занималась местная общественная организация поддержки молодежных национально-культурных объединений «Содружество». 3D-словарь создавала глава городского отделения Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш» Раиса Трофимова. Она подбирала лексику для карточек и озвучивала слова.

В конце июня сообщалось, что в 2021 году в Удмуртии появится специальный портал для изучения удмуртского языка и литературы.

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