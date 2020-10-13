Более 1,2 млн жителей Краснодарского края сделали прививки от гриппа

В Краснодарском крае выполнено порядка 30% плана по вакцинации населения против гриппа. Прививки сделали более 1,2 млн человек.

В общей сложности в регионе планируют привить почти 3,5 млн человек. На данный момент вакцинацию прошли более 400 тыс. детей. Также прививки ставят лицам из групп риска — гражданам с хроническими заболеваниями, работникам здравоохранения, образования, сферы обслуживания и коммунальной отрасли, а также лицам старше 60 лет. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Пройти вакцинацию можно в поликлиниках и мобильных передвижных пунктах.

Ранее врачи призвали граждан не опасаться вакцинации от гриппа в передвижных комплексах. Мобильные пункты работают для удобства россиян не первый год. При этом врачи отмечают, что детям стоит прививаться в медицинских учреждениях, так как им необходим полноценный осмотр перед прививкой.