«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московской области

Высокий уровень пожароопасности установился в Московской области. Неблагоприятная ситуация сохранится до 15 октября.

Синоптики объявили «желтый» уровень опасности в Подмосковье. По данным специалистов, из-за погоды возрастает риск природных возгораний. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня». Четвертый класс пожароопасности местами сохранится до полуночи четверга.

Согласно прогнозам, будние дни в регионе будут теплыми, однако в выходные ожидается похолодание. Кроме того, к концу недели в Центральной России местами ожидаются заморозки и первый снег в связи с приходом воздушной массы с Северного Ледовитого океана.