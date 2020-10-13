Оленевод рассказал о нападении белой медведицы в Якутии

Оленевод Владимир Слепцов рассказал подробности нападения белой медведицы на острове Большой Ляховский Новосибирского архипелага у охотничьего зимовья в Якутии.

50-летний мужчина вспомнил, что когда он пришел в избушку, то обнаружил, что окна разбиты, а внутри все сломано и разрушено. Неожиданно на него сзади набросилась хищница весом более 400 кг. Также рядом с ней находились двое медвежат. Оленевод притворился мертвым. Возможно, это и спасло ему жизнь.

«От сильного удара я чуть не потерял сознание. Лежу, а она стоит на мне, тяжелая. Я пролежал там минут пять, потом почувствовал, что она уходит — в сторону моря. Я еле встал, весь в крови — и убежал. В избушке никого не было. Я взял лохмотья, перевязал раны и убежал», — цитирует Владимира телеканал «Звезда».

После того как медведица ушла, раненому удалось добраться до снегохода и доехать до своих товарищей, которые вызвали санавиацию. Также на помощь пострадавшему прибыли сотрудники ФСБ.

Мужчину доставили в Булунскую центральную районную больницу. Хирурги оценили его состояние как средней тяжести.

По словам самого оленевода, выжить ему помогло обещание устроить сыну праздник после возвращение в родное село.

Ранее, 7 октября, сообщалось, что вертолет авиации ФСБ России Ми-8 эвакуировал в районную больницу поселка Тикси в Якутии оленевода, который пострадал от нападения белого медведя.