Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Госдума в первом чтении одобрила проект о новом порядке формирования правительства
Происшествия
НАК уточнил число погибших при перестрелке в Грозном силовиков
Экономика
В ЦБ допустили создание цифрового рубля как новой формы денег
Мир
Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко
Политика
Путин поручил доработать программу по госнацполитике

Оленевод рассказал о нападении белой медведицы в Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оленевод Владимир Слепцов рассказал подробности нападения белой медведицы на острове Большой Ляховский Новосибирского архипелага у охотничьего зимовья в Якутии.

50-летний мужчина вспомнил, что когда он пришел в избушку, то обнаружил, что окна разбиты, а внутри все сломано и разрушено. Неожиданно на него сзади набросилась хищница весом более 400 кг. Также рядом с ней находились двое медвежат. Оленевод притворился мертвым. Возможно, это и спасло ему жизнь.

«От сильного удара я чуть не потерял сознание. Лежу, а она стоит на мне, тяжелая. Я пролежал там минут пять, потом почувствовал, что она уходит — в сторону моря. Я еле встал, весь в крови — и убежал. В избушке никого не было. Я взял лохмотья, перевязал раны и убежал», — цитирует Владимира телеканал «Звезда».

После того как медведица ушла, раненому удалось добраться до снегохода и доехать до своих товарищей, которые вызвали санавиацию. Также на помощь пострадавшему прибыли сотрудники ФСБ.

Мужчину доставили в Булунскую центральную районную больницу. Хирурги оценили его состояние как средней тяжести.

По словам самого оленевода, выжить ему помогло обещание устроить сыну праздник после возвращение в родное село.

Ранее, 7 октября, сообщалось, что вертолет авиации ФСБ России Ми-8 эвакуировал в районную больницу поселка Тикси в Якутии оленевода, который пострадал от нападения белого медведя.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020