В «Тамбове» пообещали выплатить долги по зарплате Панченко

У футбольного клуба «Тамбов» есть задолженность по зарплате перед футболистами, в том числе Кириллом Панченко. Об этом во вторник сообщил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

«У нас была задержка зарплаты, да. Июнь и июль ребятам погасили. Думаю, завтра погасим август. Сентябрь мы погасим в конце октября. Перед всеми игроками долги погасим, в том числе и перед Кириллом», — приводит слова Худякова Sport24.

Как пишет «Спорт Экспресс», ранее Панченко рассказал, что не получил зарплаты в тамбовском клубе. В интервью изданию, он также объяснил, почему отказался подписать письмо футболистов клуба на имя губернатора Тамбовской области.

«Понимаю ребят, которым надо кормить семьи. Но как новичок не считал себя вправе принимать активное участие в этой ситуации. Я не успел погрузиться в детали, достаточно времени провести в команде, чтобы что-то требовать», — сказал он.

Нападающий играл за «Тамбов» с августа по октябрь 2020 года. После этого футболист перешел в тульский «Арсенал».