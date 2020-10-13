Проект ветки метро до Пулково оценили в 37 млн рублей

До июня 2022 года будет подготовлен проект планировки ветки метро Санкт-Петербурга до аэропорта Пулково. Об этом говорится в документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Речь идет о продолжении Кировско-Выборгской ветки подземки. Оформление проектной документации обойдется почти в 37 млн рублей. Работы должны завершить до 1 июня 2022 года.

Проектом по заказу городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры займется АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург».

Начальная цена контракта — 37,4 млн рублей. Специалисты, в частности, должны подготовить чертежи зон планируемого размещения объектов метро, схемы расположения элементов планировочной структуры, сообщает телеканал «78».

8 октября сообщалось, что в Петербурге объемы строительства выросли на 15%. Во время пандемии не была остановлена ни одна стройка.