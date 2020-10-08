Объемы строительства выросли в Петербурге на 15%

Ни одна стройка в Санкт-Петербурге не была остановлена во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом губернатор Александр Беглов заявил на заседании Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в городе, сообщает пресс-служба Смольного.

«Несмотря на ограничительные меры, строительный комплекс города показал уверенный рост», — цитирует Беглова телеканал «78».

По состоянию на 1 октября объемы строительства в Петербурге выросли на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. С начала этого года в городе ввели в эксплуатацию 1,233 млн кв. м нового жилья.

1 октября сообщалось, что средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке недвижимости России не смогла превысить отметку $1000 впервые с 2016 года. Цена «квадрата» за III квартал снизилась в долларовом выражении на 12,4% и составила $960.

В выборку вошли Московская и Ленинградская области, а также 128 российских городов с численностью населения от 100 тыс. человек и объемом предложения в продаже от 100 квартир.

При этом 5 октября сообщалось, что квартиры на вторичке подорожали сразу в нескольких российских регионах. Подробнее в сюжете.