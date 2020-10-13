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Одна школа и 74 класса перешли на дистанционку в Волгоградской области

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В Волгоградской области на дистанционное обучение перешли 74 класса и одна школа. Это связано выявлением подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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Как пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру», судя по всему, полностью на дистанционку отправили Привольненскую среднюю школу в Светлоярском районе. Сообщалось, что там COVID-19 подтвердился у девяти сотрудников, включая директора.

Ранее главный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева заявляла, что пока нет оснований для перевода всех школ региона на дистанционный формат обучения.

13 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о безопасности обучения в школах в очном режиме. Она также считает, что пока нет смысла в приостановке работы предприятий и отдельных секторов российской экономики из-за распространения COVID-19.

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