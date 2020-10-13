В Санкт-Петербурге задержали сбившего многодетную мать водителя

Полиция возбудила уголовное дело и задержала 18-летнего водителя без прав, обвиняемого в ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого погибла мать троих детей, а также пострадали три человека. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

«Следователи ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека»)», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Водителю предъявлено обвинение, он задержан и допрошен.

11 октября сообщалось, что пожилая жительница Кабардино-Балкарии погибла под колесами автомобиля ДПС.