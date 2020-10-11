Инспектор ДПС насмерть сбил женщину в Кабардино-Балкарии

Жительница Кабардино-Балкарии погибла под колесами автомобиля ДПС, следователи проводят проверку, сообщает региональное управление СК РФ в субботу, 10 октября.

Инцидент произошел в Урванском районе республики. Отмечается, что пожилая женщина пересекла заграждения и попыталась перейти дорогу в неположенном месте.

«В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила повреждения, от которых скончалась на месте», — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что в ходе проверки действиям инспектора ДПС, управлявшего машиной, будет дана оценка по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее, 8 октября, сообщалось, что пожилой житель Сахалина помогал женщине припарковать автомобиль, в результате чего лишился ноги и скончался от потери крови.