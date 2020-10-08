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Помогавший женщине с парковкой пенсионер потерял ногу и умер

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Пожилой житель Сахалина помогал женщине припарковать автомобиль, в результате чего лишился ноги и скончался от потери крови, дело передано в суд. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

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Инцидент произошел в ноябре прошлого года в городе Оха. По данным следствия, 32-летняя местная жительница за рулем своего автомобиля заезжала в гаражный бокс. Она попросила находившегося там 64-летнего водителя помочь припарковать машину. Тот стал показывать руками, чтобы она ехала на него. Автомобилистка выбрала неверную скорость и наехала на мужчину.

«В результате чего последний получил тяжкие телесные повреждения в виде травматической ампутации левой голени. От полученных травм и последующей массивной кровопотери мужчина скончался на месте происшествия», — сообщили в СК.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее, 4 октября, сообщалось, что в Челябинской области женщина, управлявшая машиной без прав и в состоянии алкогольного опьянения, сбила троих детей, ехавших на скутере. Один из пострадавших скончался.

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