Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Опубликованы кадры с места обнаружения тела нижегородского стрелка
Общество
В Роспотребнадзоре назвали противопоказания для вакцинации от COVID-19
Общество
В России за сутки выявили 13 868 случаев заболевания COVID-19
Общество
На Северном Кавказе с 2019 года предотвращено 19 терактов
Общество
Правительство ужесточило ответственность за незаконный вывоз леса из РФ

Шойгу сообщил о развертывании двух ракет «Авангард» в Оренбуржье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оренбургское соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) подготовит инфраструктуру для развертывания еще двух ракет комплекса «Авангард». Об этом во вторник, 13 октября, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В «Авангарде» России: легендарный конструктор отмечен высшей наградой страны
Разработчик ракет Герберт Ефремов получил орден Андрея Первозванного за создание системы, на многие годы опередившей свое время

«К концу года в Оренбургской области будет готова инфраструктура для постановки на боевое дежурство еще двух ракет комплекса «Авангард», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее, в сентябре, об особенностях «Авангарда» рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, когда блок «Авангарда» меняет траекторию движения, спрогнозировать, где он будет, невозможно, как и направить противоракету.

Маневрирующий гиперзвуковой ракетный блок «Авангарда» обесценивает усилия США по созданию системы противоракетной обороны, отметил Борисов.

23 сентября президент России Владимир Путин сравнил способность гиперзвукового боевого комплекса «Авангард» выдерживать в ходе полета сверхвысокие температуры с «эффектом эскимо».

20 сентября военный эксперт журнала National Interest назвал серьезным вызовом для США ракетные комплексы «Авангард» с их способностью маневрировать и гиперзвуковой скоростью.

Российская межконтинентальная ракетная система «Авангард» оснащена маневрирующим гиперзвуковым блоком, способным разгоняться до 33 тыс. км/ч. Крылатый комплекс совершает глубокое маневрирование при движении к цели. Блок отклоняется в стороны и в высоту на несколько тысяч километров. Эта способность маневрировать обеспечивает неуязвимость ракеты для ПВО и баллистических ракет.

С декабря 2019 года комплекс принят на вооружение.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020