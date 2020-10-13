Шойгу сообщил о развертывании двух ракет «Авангард» в Оренбуржье

Оренбургское соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) подготовит инфраструктуру для развертывания еще двух ракет комплекса «Авангард». Об этом во вторник, 13 октября, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«К концу года в Оренбургской области будет готова инфраструктура для постановки на боевое дежурство еще двух ракет комплекса «Авангард», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее, в сентябре, об особенностях «Авангарда» рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, когда блок «Авангарда» меняет траекторию движения, спрогнозировать, где он будет, невозможно, как и направить противоракету.

Маневрирующий гиперзвуковой ракетный блок «Авангарда» обесценивает усилия США по созданию системы противоракетной обороны, отметил Борисов.

23 сентября президент России Владимир Путин сравнил способность гиперзвукового боевого комплекса «Авангард» выдерживать в ходе полета сверхвысокие температуры с «эффектом эскимо».

20 сентября военный эксперт журнала National Interest назвал серьезным вызовом для США ракетные комплексы «Авангард» с их способностью маневрировать и гиперзвуковой скоростью.

Российская межконтинентальная ракетная система «Авангард» оснащена маневрирующим гиперзвуковым блоком, способным разгоняться до 33 тыс. км/ч. Крылатый комплекс совершает глубокое маневрирование при движении к цели. Блок отклоняется в стороны и в высоту на несколько тысяч километров. Эта способность маневрировать обеспечивает неуязвимость ракеты для ПВО и баллистических ракет.

С декабря 2019 года комплекс принят на вооружение.