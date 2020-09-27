Вице-премьер Борисов назвал обесценивающее ПРО США российское оружие

Маневрирующий гиперзвуковой ракетный блок комплекса «Авангард» обесценивает усилия США по созданию системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом вице-премьер Юрий Борисов заявил в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

По его словам, когда блок «Авангарда» меняет траекторию движения, спрогнозировать, где он будет, невозможно, как и направить противоракету.

При этом Борисов отметил, что в будущем может появиться лазерное или электромагнитное оружие, которое может стать «противоядием» против маневрирующих блоков. Однако пока это только теория, поэтому «Авангард» еще долгое время будет неуязвимым для любой системы ПРО.

23 сентября президент России Владимир Путин сравнил способность гиперзвукового боевого комплекса «Авангард» выдерживать в ходе полета сверхвысокие температуры с «эффектом эскимо».

Ранее, 20 сентября, военный эксперт журнала National Interest назвал серьезным вызовом для США ракетные комплексы «Авангард» с их способностью маневрировать и гиперзвуковой скоростью.

19 сентября Путин во время общения с почетным генеральным конструктором ОАО «ВПК «НПО машиностроения» Гербертом Ефремовым заявил, что у России есть самое современное оружие, которого нет у других стран. Глава государства отметил, что в 2001 году лично присутствовал на первом испытательном пуске боевого блока «Авангард» с космодрома Плесецк.

По мнению российского лидера, работу над созданием данного ракетного комплекса можно сравнить с реализацией ядерного проекта Советского Союза выдающимися советскими учеными Игорем Курчатовым и Сергеем Королевым.

19 сентября Путин указал, что Россия была вынуждена создать оружие, подобное «Авангарду», из-за действий США.

Российская межконтинентальная ракетная система «Авангард» оснащена маневрирующим гиперзвуковым блоком, двигающимся со скоростью в 27 раз выше звуковой. Гиперзвуковой боевой блок способен разгоняться до 33 тыс. км/ч. Способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы. Крылатый комплекс совершает глубокое маневрирование при движении к цели. Блок отклоняется в стороны и в высоту на несколько тысяч километров. Способность маневрировать делает почти невозможным предсказание траектории ее полета. Это обеспечивает неуязвимость ракеты для ПВО и баллистических ракет.

С декабря 2019 года комплекс принят на вооружение.