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Попова заявила об отсутствии необходимости блокировать экономику из-за COVID-19

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В приостановке работы предприятий и отдельных секторов российской экономики из-за распространения COVID-19 пока нет смысла. Об этом 13 октября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе онлайн-конференции «Пандемия-2020: вызовы, решения, последствия».

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«Этот опыт работы системы в целом для населения всей страны <...> позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно <...>, несмотря на то что мы видим цифры прироста. Мы сегодня в РФ не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то <...> предприятий», — цитирует ее ТАСС.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что риски будут минимальны при соблюдении всех требований профилактики коронавируса, если люди не будут приверженцами «ковидного нигилизма» и станут, в частности, носить маски и перчатки в общественных местах.

Попова также отметила, что уровень охвата населения ПЦР-тестированием на коронавирус не снижается. По ее словам, субъекты страны делают не менее 155 тестов на 100 тыс. человек в сутки в каждом населенном пункте.

Ключевой задачей Роспотребнадзора и других ведомств она назвала недопущение «COVID-диссидентства» по отношению к вакцинации от коронавирусной инфекции и важности информационной кампании в этом направлении.

«Вакцина — это то, что, безусловно, даст нам гораздо большую уверенность в эпидситуации, ее прогнозировании и блокировании ее дальнейшего развития», — подчеркнула она.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, получил название «Спутник V».

Вторую вакцину от коронавирусной инфекции разработал научный центр «Вектор». 30 сентября центр получил патенты на препарат под названием «ЭпиВакКорона». Пострегистрационные исследования начнутся в ноябре-декабре.

11 октября в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова рассказали о ходе клинических испытаний своей вакцины против COVID-19.

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