В Степанакерте начали развозить гуманитарную помощь, сообщает корреспондент «Известий» из столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) 13 октября.

По словам журналиста, в городе наблюдается относительное затишье, открылось несколько магазинов.

Гуманитарные организации развозят помощь всем нуждающимся. В значительной степени миссию помощи взяла на себя Армянская апостольская церковь.

«Раздаем, устраиваем ночлежки им. В Армению организовывали транспорт, десятками мы все это организовывали и отправляли. И потом мы отправляем эту помощь по разным селам, районам, по некоторым госпиталям», — рассказал предводитель Арцахской Карабахской епархии Армянской апостольской церкви Паргев Мартиросян.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны, было заключено соглашение о прекращении огня в регионе. Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших, пишет «Газета.ру».

Однако после достижения договоренности оборонные ведомства Армении и Азербайджана вновь обвинили друг друга в обстрелах.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.