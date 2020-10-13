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Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19 после болезни участника

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Американская компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 из-за «необъяснимой болезни» одного из участников. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщается на сайте компании.

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Заболевание было выявлено у участника испытаний в ходе третьей фазы испытания вакцины.

«Мы временно приостановили дальнейшую раздачу доз вакцины от COVID-19 <…> из-за необъяснимого заболевания у участника испытаний», — говорится в сообщении.

Состояние заболевшего изучается, добавили в сообщении.

Всего в исследовании участвуют 60 тыс. человек из США, Бразилии, Аргентины, Мексики и других стран.

5 октября директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан допустил заражение коронавирусной инфекцией около 10% населения планеты.

Кроме того, Райан предположил, что от COVID-19 в мире могут скончаться до 2 млн человек, прежде чем начнется широкое применение вакцины.

По данным организации, к 13 октября в мире зафиксировано 37 423 660 случаев заражения коронавирусом, а количество летальных исходов увеличилось до 1 074 817.

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