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Россияне назвали желаемую для встречи Нового года страну

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Россияне назвали страны, в которых хотели бы встретить Новый год. В лидерах оказались РФ, Таиланд и Чехия. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые опубликовал RT 13 октября.

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В топ-5 помимо России (12%), Таиланда (8,8%) и Чехии (7%) также вошли Италия (6%) и США (5%).

Среди других стран, которые респонденты предпочли бы для встречи Нового года, оказались Германия, Франция, Финляндия Испания, ОАЭ и Турция.

Участие в опросе приняли 2,5 тыс. человек.

На данный момент в России открыто авиасообщение с Великобританией, Египтом, Мальдивами, ОАЭ, Танзанией, Турцией, Швейцарией, а также Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Южной Кореей.

8 октября в Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Общенациональном союзе индустрии гостеприимства (ОСИГ) «Известиям» рассказали, что туристический бизнес ожидает увеличения количества прямых рейсов в ОАЭ и на Мальдивы в 3,5 раза. Нынешних квот не хватает для удовлетворения существующего спроса.

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