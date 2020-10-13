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Назван способ легкого подъема без будильника

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Вставать без раздражения от звука будильника каждое утро можно, приучив организм просыпаться без дополнительных звонящих над ухом механизмов. При таких условиях наладится режим сна, от которого зависит здоровье, самочувствие и настроение. Об этом говорится в материале «Ридуса».

Прежде всего рекомендуется рассчитать свою норму сна. Обычно взрослому человеку требуется от шести до девяти часов в сутки. Чтобы выяснить эту норму конкретно для себя, следует спать разное количество часов и записывать свои ощущения по утрам и в течение дня: чувствует ли человек бодрость, сонливость, есть ли головокружение и т. д. Когда норма будет установлена, отталкиваясь от нее, человек сможет ложиться и вставать вовремя.

Помимо этого следует ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Например, если необходимо встать в 7:00, а норма сна составляет восемь часов, то лечь необходимо не позднее 23:00. Этот график следует соблюдать даже по выходным, в этом случае выработается привычка.

Вставать лучше сразу после пробуждения, но не резко соскакивать с кровати. Сначала лучше потянуться, размять конечности, медленно приподняться и сесть, потихоньку встать и идти умываться.

Кроме того, если хочется научиться вставать без будильника, не следует ложиться спать днем. Это связано с тем, что дневной сон может быстро нарушить режим, который придется налаживать заново.

Также важно настраиваться на ранний подъем с вечера: дать себе четкое и строгое указание встать утром в нужное время.

В апреле 2020 года ученые из Мельбурнского королевского технологического университета рассказали о влиянии мелодии будильника на пробуждение. По мнению специалистов, человек просыпается быстрее и чувствует себя лучше, если звуки будильника мелодичны, а не резки.

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