Назван способ легкого подъема без будильника
Вставать без раздражения от звука будильника каждое утро можно, приучив организм просыпаться без дополнительных звонящих над ухом механизмов. При таких условиях наладится режим сна, от которого зависит здоровье, самочувствие и настроение. Об этом говорится в материале «Ридуса».
Прежде всего рекомендуется рассчитать свою норму сна. Обычно взрослому человеку требуется от шести до девяти часов в сутки. Чтобы выяснить эту норму конкретно для себя, следует спать разное количество часов и записывать свои ощущения по утрам и в течение дня: чувствует ли человек бодрость, сонливость, есть ли головокружение и т. д. Когда норма будет установлена, отталкиваясь от нее, человек сможет ложиться и вставать вовремя.
Помимо этого следует ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Например, если необходимо встать в 7:00, а норма сна составляет восемь часов, то лечь необходимо не позднее 23:00. Этот график следует соблюдать даже по выходным, в этом случае выработается привычка.
Вставать лучше сразу после пробуждения, но не резко соскакивать с кровати. Сначала лучше потянуться, размять конечности, медленно приподняться и сесть, потихоньку встать и идти умываться.
Кроме того, если хочется научиться вставать без будильника, не следует ложиться спать днем. Это связано с тем, что дневной сон может быстро нарушить режим, который придется налаживать заново.
Также важно настраиваться на ранний подъем с вечера: дать себе четкое и строгое указание встать утром в нужное время.
В апреле 2020 года ученые из Мельбурнского королевского технологического университета рассказали о влиянии мелодии будильника на пробуждение. По мнению специалистов, человек просыпается быстрее и чувствует себя лучше, если звуки будильника мелодичны, а не резки.