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Эксперт объяснил опасность накопления «лишних» банковских карт

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При наличии множества банковских карт важно постоянно их отслеживать, иначе возможны неожиданные штрафы или начисления процентов, рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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«Особенно внимательно следует отнестись к стоимости обслуживания, лимитам по возврату кешбэков и сроку их действия. К примеру, мили для покупки авиабилетов могут «сгорать», а выгодные проценты по остатку средств на счете — действовать с определенными ограничениями», — цитирует эксперта агентство «Прайм» во вторник, 13 октября.

По словам Когана, кешбэк тоже не всегда однозначно выгоден, особенно, если он относится только к ряду товаров. А регулярное выяснение возврата может стать напрасной тратой времени.

Кроме того, нужно помнить и о комиссиях за СМС-оповещение, а также о льготных периодах по кредитным картам, чтобы не получить штрафы за несвоевременное внесение средств или начисление процентов. Вместе с этом Коган напомнил о возможной комиссии за снятие средств наличными или переводы.

Из негативных последствий накопления карт эксперт также назвал рост затрат на их обслуживание и возможный отказ в получении новых кредиток из-за чрезмерной финансовой нагрузки.

31 августа бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» представило данные, согласно которым доля граждан, использующих кредитные карты, увеличилась и достигла исторического максимума.

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