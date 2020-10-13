Роспотребнадзор нашел коронавирус на смывах с поверхностей в транспорте

Эксперты Роспотребнадзора нашли следы коронавируса на смывах с поверхностей в транспорте, медучреждениях и на торговых объектах, сообщили 13 октября в пресс-службе ведомства.

Всего было проведено более 100 тыс. тестов. Отмечается, что в продуктах питания следов инфекции не обнаружено.

«Из них выявлено 134 положительных исследования образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,13% от общего числа исследованных проб», — цитирует сообщение ТАСС.

Накануне заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов рассказал, каким способом можно обезвредить коронавирус. По его словам, вирусы данного типа не переносят высоких температур.

Ранее австралийские ученые определили срок жизни коронавируса на поверхностях. Оказалось, что при 20 градусах, например, на банкнотах SARS-CoV-2 живет девять дней.