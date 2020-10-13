В Германии заявили о невозможности сломить Россию санкциями

Вера в то, что Россию можно поставить на колени санкциями, оторвана от реальности, заявил бывший глава немецкой разведки Герхард Шиндлер.

По его мнению, вместо того, чтобы критиковать Москву, лучше с ней сотрудничать, воспринимая как одну из ведущих экономических держав, пишет ИноТВ. При этом Шиндлер уверен, что если международное сообществе не готово протянуть России руку, то пример должна подать именно Германия.

«Мы, немцы, русским нравимся, и не воспользоваться этим козырем было бы безответственно… в будущем мы еще порадуемся, если Россия будет на нашей стороне как партнер, а россияне — как друзья», — цитирует его 12 октября Focus.

Шиндлер отметил, что с Россией можно развивать экономические и культурные связи, и в качестве примера первого варианта привел «Северный поток — 2».

По словам экс-главы разведки, критики проекта преследуют свои энергетические интересы.

12 октября стало известно, что главы МИД стран Евросоюза согласовали новые санкции против России на фоне якобы отравления блогера Алексея Навального. По данным СМИ, Франция и Германия составили список из девяти российских представителей, которых они считают «ответственными» за инцидент.