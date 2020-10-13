В России загородная недвижимость подорожала за год на 7% из-за коронавируса

Средняя стоимость загородных коттеджей, таунхаусов и дач по итогам III квартала 2020-го составила 1,6 млн рублей за объект. Это на 7% больше по сравнению уровнем цен аналогичного периода прошлого года. Такие данные привели «Известиям» в «Авито Недвижимости» во вторник, 13 октября.

Рост цен, по мнению экспертов, спровоцировала пандемия коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничения. Дело в том, что на их фоне спрос на загородную недвижимость за девять месяцев текущего года вырос на 49% по сравнению этим же показателем, но в 2019 году, уточнил руководитель направления первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

При этом аренда в загородном секторе за это же время также серьезно подорожала. Рост ее стоимости составил 53% и достиг отметки в 26 тыс. рублей в месяц.

Наиболее популярными у россиян для аренды и покупки по итогам III квартала текущего года стали загородные дома. Ими интересуются 85% и 71% клиентов соответственно. При этом дачи чаще предпочитают покупать, нежели снимать, несмотря на то, что разница в стоимости аренды дачи и коттеджа не столь значительна, как при их покупке.

Повышенный спрос, по данным аналитиков, подстегнул владельцев загородных домов, в особенности в курортных регионах страны, сдавать свою недвижимость на более долгий срок. Так, например, предложение в сегменте долгосрочной аренды в Крыму увеличилось за квартал на 14%.

Вместе с этим число предложений о продаже в курортных районах России, а также в Подмосковье увеличилось на 6% в течение последних трех месяцев.

Алексеев отметил, что в целом спрос на загородную недвижимость рос и до пандемии. На это влияли государственные меры, помогающие в развитии этого сегмента рынка.

«Например, в начале 2020 года стартовали программа «Сельская ипотека», а с марта 2020 года материнский капитал разрешили направлять на строительство домов на садовых участках», — отметил эксперт.

В будущем, по его мнению, тренд на рост спроса на загородную недвижимость будет поддержан, в том числе нацпроектом «Жилье и городская среда», который всё больше переносится на индустриализацию малоэтажного строительства.