Netflix купил российский сериал «Эпидемия» за $1,5 млн

Российский сериал «Эпидемия», вошедший в топ-5 по просмотрам на американском стриминговом сервисе Netflix в мире, побил рекорд по стоимости продажи на эту платформу для российских продюсеров. Об этом сообщила платформа flixpatrol.com, агрегирующая статистику просмотров стриминговых сервисов в 56 странах мира.

Стоимость сериала составила около $1,5 млн. Ранее рекорд полтора года держал сериал «Лучше, чем люди». Он обошелся Netflix в $1 млн.

11 октября «Эпидемия» заняла четвертую строчку рейтинга. Восьмисерийная картина вышла на Netflix 7 октября под названием «To the lake» в линейке Netflix Originals, где продвигаются собственные проекты сервиса и отобранные сериалы из разных стран, на которые сервис ставит свой бренд.

«Эпидемия» снята по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро» и рассказывает о смертельном вирусе. Сначала он распространяется в Москве, откуда герои убегают в Карелию. Продюсерами картины выступили Валерий Фёдорович и Евгений Никишов, управляющие телеканалом «ТВ-3». Заказчиками выступили структуры «Газпром-медиа».

В сериале снимались Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Александр Робак, Марьяна Спивак, Савелий Кудряшов, Юрий Кузнецов и Аля Никулина.

В сентябре Netflix сообщил о покупке этого проекта у создателей, не называя сумму сделки. Продажа на Netflix принесла около $1,5 млн и покрыла примерно половину затрат на сериал, рассказал источник «Коммерсанта» в «Газпром-медиа».

В конце сентября Netflix показал тизер грядущего полнометражного анимационного фильма Resident Evil: Infinite Darkness, созданного по вселенной одноименной игры.