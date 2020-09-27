Netflix опубликовал тизер экранизации игры Resident Evil

Американский стриминговый сервис Netflix показал тизер грядущего полнометражного анимационного фильма Resident Evil: Infinite Darkness, созданного по вселенной одноименной игры. Ролик опубликовали в Twitter сервиса 26 сентября.

Появление тизера удивило поклонников игровой серии. Как пишет REGNUM, позднее ролик удалили со страницы Netflix в Twitter, но сейчас он доступен на официальном YouTube-канале игры.

На кадрах можно увидеть героиню данной серии игр Клэр Рэдфилд, которая ночью заходит в дом, где находит разбившиеся ампулы и мертвого человека. Затем в кадре появляются интерьеры особняка и зомби, в которого стреляет также известный герой серии Resident Evil Леон Кеннеди.

25 сентября разработчик игр студия Capcom опубликовала на YouTube-канале игры Resident Evil новый трейлер грядущего продолжения серии с подзаголовком Village.