В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят закон о суррогатном материнстве

В пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция на тему «Суррогатное материнство. Кого должен защитить закон?». Мероприятие начнется во вторник, 13 октября, в 16:30.

К участию в конференции пригласили адвоката Игоря Трунова, представляющего интересы обвиняемых по делу о торговле детьми, члена комитета Госдумы по охране здоровья, инициатора закона о госрегулировании суррогатного материнства Татьяну Цыбизову, а также почетного члена Российской ассоциации репродукции человека, основателя журнала «Проблемы репродукции», лауреата премии правительства РФ (ОН-ЛАЙН) Маргариту Аншину и других.

Также онлайн участником пресс-конференции станет представитель клиентов, пользовавшихся услугами суррогатных матерей, адвокат Александр Добровинский.

Позицию церкви озвучит заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту свое имя, фамилию и отчество, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

В январе 2020 года в одной из квартир города Одинцово нашли тело младенца, рожденного суррогатной матерью.

Правоохранительными органами возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Торговля людьми». В рамках расследования были задержаны восемь человек, среди которых врачи и юристы, оформлявшие процедуру суррогатного материнства.

2 октября адвокат Мария Ярмуш рассказала «Известиям», в каких случаях появление детей у одиноких отцов может считать торговлей, а в каких нет.