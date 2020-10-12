В России предложили ввести налог на бездетность

Бездетных россиян необходимо обложить налогом. С такой инициативой в понедельник, 12 октября, выступила председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит», — заявила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Налог, по ее словам, предлагается установить на уровне 300-500 рулей в месяц. Он коснется как мужчин, так и женщин репродуктивного возраста, но только не тех, кто не может иметь детей по медицинским показателями.

Такие меры в стране необходимы для того, чтобы повысить рождаемость, которая находится в «демографической яме». При этом Буцкая указала на опыт СССР, в котором уже был подобный налог. По ее словам, это «принесло пользу с точки зрения финансовой и демографической», пишет «Газета.ру».

25 сентября общероссийское движение «Сильная Россия» обратилось в Госдуму с предложением не рассматривать бездетных кандидатов на государственный должности.